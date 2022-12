Inter-Salisburgo, pagelle: Mkhitaryan si guadagna un 8! Ancora nessun flop!

Inter-Salisburgo termina 4-0 (vedi tabellino). Un altro assetto tattico ma anche un’altra ampia vittoria per la squadra di Inzaghi. Nella seconda amichevole a Malta si distingue Mkhitaryan che, impiegato in una nuova posizione, trova di nuovo il gol. Nessuna insufficienza, ma qualcuno non brilla. Di seguito le pagelle di Inter-Salisburgo, seconda amichevole invernale.

SAMIR HANDANOVIC 6,5 – Praticamente mai intervenuto nei primi 45′, nella ripresa rimane vigile tra i pali ma anche fuori. Esce, infatti, coraggiosamente dalla propria area di rigore, allontanando di testa un pallone insidioso.

Dal 73′ ALEX CORDAZ SV –

Inter-Salisburgo, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 7 – Oggi più impegnato in fase difensiva, rispetto alla prima amichevole giocata pochi giorni fa. Lotta con grinta sui palloni e nel secondo tempo le sue deviazioni risultano decisive per evitare almeno due conclusioni che avrebbero potuto impensierire Samir Handanovic.

Dall’86’ STEFANO DI PENTIMA SV –

FRANCESCO ACERBI 6,5 – Anche se in fuorigioco, non segnalato per l’assenza del VAR, si rende protagonista del raddoppio nerazzurro con un deciso colpo di testa. Oltre a rendersi utile in attacco, il difensore regge discretamente anche la fase difensiva.

Dall’86’ ALESSANDRO FONTANAROSA SV –

ALESSANDRO BASTONI 6,5 – Si lascia sfuggire qualche marcatura di troppo ma è sempre utile alla manovra offensiva nerazzurra. Suoi alcuni cross interessanti, che questa volta, però, non trovano la conclusione vincente.

Dall’86’ ANDREA PELAMATTI SV –

Inter-Salisburgo, pagelle – CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 6 – Decisivo nella costruzione del fortunato 3-0 nerazzurro, regala a Edin Dzeko il pallone vincente (mandato definitivamente in rete dal difensore del Salisburgo). Unica pecca? Non sempre riesce a contrastare gli avversari che viaggiano sulla fascia destra!

Dall’80’ NICOLÒ BIRAL SV –

NICOLÒ BARELLA 6 – Come successo nella prima amichevole dello Gzira, si distingue poco rispetto ai suoi compagni. Partecipe nel giro palla nerazzurro, non riesce a produrre spunti interessanti.

Dal 73′ VALENTIN CARBONI 6,5 – Pochi minuti giocati, come gli altri suoi giovani compagni nerazzurri. La sua, però, è una partita da ricordare perché gli permette di firmare il primissimo gol con la maglia dell’Inter (in prima squadra, s’intende)!

HAKAN CALHANOGLU 7 – Dopo la punizione vincente disegnata nella partita contro lo Gzira, ci prende gusto! Ne calcia deliziosamente un’altra, questa volta non direttamente in porta, ma sulla testa di Francesco Acerbi, che trova il gol!

Dal 46′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Subentra a metà partita e svolge il lavoro richiesto, creando qualche occasione interessante in fase offensiva.

ROBERTO GAGLIARDINI 6,5 – Partecipe nella costruzione nerazzurra, risponde meglio che nella prima amichevole giocata. Questa volta, infatti, rimane in campo per 85′ e produce qualche cross interessante. Come quello servito nei primi minuti della gara al compagno Nicolò Barella.

Dall’86’ TOMMASO GUERCIO SV –

FEDERICO DIMARCO 7 – Solo un tempo giocato per lui, ma basta e avanza per mettere in mostra le sue doti. Sforna una serie di assist deliziosi, tra cui quello che permette a Henrikh Mkhitaryan di andare in gol.

Dal 46′ ROBIN GOSENS 7 – Subentra con spirito d’iniziativa e corre sulla fascia sinistra cercando ripetutamente l’assist vincente. Tentando e ritentando, viene premiato proprio sul finale, quando il giovane Valentin Carboni coglie l’invito e firma il quarto e ultimo gol nerazzurro.

HENRIKH MKHITARYAN 8 – Tra le conferme nerazzurre spicca il suo nome. Dopo aver risposto bene nella prima parte di stagione e aver trovato la rete contro lo Gzira, il centrocampista si ripete. Il gol, però, è solo la ciliegina di una prestazione ottima, piena di suggerimenti e invitanti occasioni. La scelta di Simone Inzaghi di impiegare l’armeno alle spalle di Edin Dzeko risulta produttiva.

Dall’80’ ALEKSANDAR STANKOVIC SV –

Inter-Salisburgo, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 6 – Solo, come unica punta, alla guida dell’attacco interista, si fa vedere di più in area di rigore, rispetto alla prima amichevole. Non riesce, però, a trasformare in gol le molteplici occasioni avute.

Dal 73′ JAN ZUBEREK SV –

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Come nella prima amichevole maltese, anche oggi tanti cambi effettuati dall’allenatore dell’Inter. Questa volta, però, la maggior parte delle sostituzioni arrivano solo sul finire della gara. Nuovi assetti tattici e diverse alternanze, che premiano le scelte del tecnico dell’Inter anche in una gara in cui l’asticella della difficoltà si alza un minimo di più.