Inter-Salernitana, Inzaghi ne cambia 5! La probabile formazione

L’Inter sfiderà domani- sera la Salernitana. Inzaghi, visto l’imminente impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid, dovrebbe effettuare un robusto turnover

TURNOVER – Inter-Salernitana è in programma domani alle 21:00. Un match che, visto l’imminente scontro di Champions League contro l’Atletico Madrid, può essere l’occasione giusta per Inzaghi per far rifiatare qualche elemento chiave. Contro i campani sono attesi cambi in tutti i reparti ma senza stravolgere troppo. In difesa, con Acerbi out, pronto de Vrij con Bisseck che dovrebbe prendere il posto di Pavard. A destra dovrebbe rientrare Dumfries dal 1′, con Carlos Augusto a sinistra. In mezzo possibile spazio per Frattesi che ha recuperato dal problema fisico: Mkhitaryan pronto a rifiatare. In attacco probabile il riposo dal 1′ di uno fra Lautaro Martinez e Thuram: pronto Arnautovic. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic