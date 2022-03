Inter-Salernitana, dietrofront Inzaghi: un solo cambio di formazione

In Inter-Salernitana, Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso. Niente turnover massiccio, bensì un solo cambio di formazione. Testa solamente alla gara di questa sera

UN SOLO CAMBIO − In Inter-Salernitana, come auspicato anche da Sport Mediaset (vedi articolo), si pensava ad un turnover un po’ più massiccio per Simone Inzaghi in vista anche della trasferta di Liverpool. Dietrofront del tecnico piacentino. Come riporta Sky Sport, ci sarà soltanto un cambio rispetto alla formazione tipo. Niente chance dal primo minuto per Andrea Ranocchia e Roberto Gagliardini. Ce la fa sia Stefan de Vrij che Hakan Calhanoglu. L’unico switch sarà sulla corsia mancina con Matteo Darmian pronto a prendere il posto dello stakanovista Ivan Perisic.