Inter, rush finale: serve recuperare anche i lungodegenti

Ultimo mese e mezzo di partite, in vista poi del lungo Mondiale per Club. L’Inter però ha da fare questo rush finale in lotta contro il Napoli. E a Simone Inzaghi servirà tutto l’aiuto possibile dai singoli.

LOTTA FINALE – In vista dell’ultimo rush finale – e si spera delle tre partite in più anche a maggio – l’Inter avrà bisogno dell’organico al completo e quindi di recuperare non solo gli infortuni “freschi” come quello di Marcus Thuram, ma anche i lungodegenti come Piotr Zielinski e Denzel Dumfires. Sia il polacco che l’esterno olandese sarebbero oro colato in questa situazione con il centrocampo che sta facendo gli straordinari senza mai avere una vera rotazione. Questo anche perché Asllani non riesce a tenere alta la qualità in mezzo al campo e quindi ci si ritrova con Inzaghi che chiede il doppio lavoro sia a Calhanoglu che a Mkhitaryan.

Inter, le assenze possono pesare in un momento delicato

ASSENZE – Stesso discorso sulle fasce, con Darmian che gioca al posto di Dumfries e Carlos Augusto che da il cambio a Federico Dimarco sulla sinistra. Zalewski sta sicuramente dando il suo contributo sulle fasce, ma l’assenza della qualità dell’olandese – in alcuni momenti di gara – si sente eccome. Inzaghi questo lo sa benissimo e cerca di limitare i danni facendo poca rotazione inziale per poi inserire due o tre pedine nel secondo tempo sperando di aver già archiviato la pratica come successo contro Parma e Udinese (al netto del pareggio finale). Adesso però