Inter-Roma, il Viminale conferma il giorno! Manca solo l’orario

La partita tra Inter e Roma, rinviata per i funerali di Papa Francesco, verrà recuperata domenica 27. La conferma arriva direttamente dal Viminale, manca solo l’orario.

SPOSTAMENTO – Inter-Roma non si gioca sabato 26 per commemorare i funerali di Papa Francesco. In mattinata, è arrivata la nota del ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, a confermare la sospensione di tutti gli eventi sportivi in programma per sabato. Ma lo stesso Viminale ha praticamente spoilerato il nuovo giorno di Inter-Roma: la partita, infatti, si giocherà al Meazza domenica 27. Questa la nota del ministero: “Divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia.” Ossia il giorno successivo. Una data sicuramente non semplice, visto che la Beneamata giorno 30 giocherà a Barcellona nella partita di andata delle semifinali di Champions League. Manca solo l’orario.

Inter-Roma di domenica, manca solo l’ufficialità sull’orario

MANCA UFFICIALITÀ – La partita si gioca domenica 27 e manca adesso solo l’ufficialità della Lega Serie A, che nelle prossime ore annuncerà anche l’orario specifico. Si potrebbe giocare alle 12.30, ma non è sicuro. Insomma, bisogna comunque adattarsi per ovviare a questa situazione di lutto dovuto alla morte di Papa Francesco e che ha scosso l’Italia e tutto il mondo.