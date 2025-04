Inter-Roma esame verità e Inzaghi ha parlato alla squadra: toccato un tasto – CdS

Vigilia di Inter-Roma, partita che vale tantissimo per tanti motivi. E nella giornata di ieri, Simone Inzaghi ha radunato la sua per tenere un discorso.

ESAME VERITÀ – L’Inter è attesa contro la Roma ad un test di importanza capitale: dopo due sconfitte consecutive, che a questo punto della stagione pesano come un macigno, i nerazzurri sono chiamati obbligatoriamente alla vittoria. Inter-Roma è un esame verità per capire se la Beneamata può ancora puntare allo scudetto e quindi anche alla Champions League o se la doppia sconfitta tra Bologna e Milan ha steso tutti i sogni di gloria. Ecco perché, prima dell’allenamento di ieri, Inzaghi ha parlato alla sua squadra. Simone, scrive il Corriere dello Sport, ha toccato un tasto tra tutti: quello dell’orgoglio.

Inzaghi all’Inter prima di Roma e Barcellona: ‘Orgoglio’

ORGOGLIO – I toni sono stati alti, ma non perché ci fosse rabbia da parte di Inzaghi. Semmai per dare ancora più enfasi e spinta, mettendo da parte delusione e amarezza per i due stop consecutivi. L’allenatore piacentino ha l’assoluta fiducia nei mezzi e nella forza del suo gruppo. Nel discorso, di circa dieci minuti, il tecnico nerazzurro ha appunto parlato di orgoglio, dall’orgoglio per quello che è stato fatto e ancora di più dall’orgoglio per quello che ancora può essere raggiunto. All’esterno, tutti remano contro l’Inter, perché convinti che la squadra si sia ormai sfaldata fisicamente dando per favorita allo scudetto il Napoli di Antonio Conte. Un motivo in più allora per dimostrare di essere più forti di tutto, anche di chi è pronto ad alzare il fuoco delle critiche nel momento in cui qualcosa dovesse andare male.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno