Inter-Roma, serve tornare a non subire gol

L’Inter è pronta ad ospitare la Roma questa sera alle 21 nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri devono tornare però a blindare la difesa perché altrimenti le cose cominciano a farsi complicate. Il percorso nelle ultime partite è chiaro.

BLINDARE – Inter-Roma è sì il ritorno nel San Siro nerazzurro di Jose Mourinho per la prima volta da quel Triplete storico ma anche dei quarti di finale che mettono in palio un pass per la semifinale. Serve resettare la sconfitta contro il Milan al più presto ma soprattuto serve tornare a non subire gol. In porta ci sarà Handanovic (vedi articolo), non perfetto nell’ultima uscita contro i rossoneri ma anche qualche cambio in difesa (vedi articolo). Nelle ultime 6 partite l’Inter ha tenuto una sola volta la porta inviolata, contro l’Atalanta, e poi ha sempre subito gol sia in campionato, sia in Supercoppa Italiana sia in Coppa Italia contro l’Empoli. Un dato che comincia a preoccupare. Serve trovare la solidità dietro per ritrovare le certezze prima del derby. Soprattutto considerando che l’Inter, quando non ha la concretezza davanti, deve assolutamente blindare dietro per fare risultato.