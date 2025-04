Inter-Roma, la probabile formazione: Inzaghi ne cambia sette!

Simone Inzaghi cambia volto all’undici visto dal primo minuto contro il Milan. Nella probabile formazione di Inter-Roma sono previsti tanti cambi in ogni reparto.

QUANTI CAMBI – Manca meno di un giorno al nuovo impegno dell’armata di Simone Inzaghi. Inter-Roma chiama alla carica San Siro, che alle ore 15.00 di domani sarà pronto a sostenere i nerazzurri. Per rilanciare la corsa allo scudetto, allontanando – almeno momentaneamente – il Napoli di Antonio Conte, i meneghini hanno necessariamente bisogno di una vittoria. Per ottenerla mister Inzaghi sceglie di mettere in campo il suo miglior undici, al netto delle assenze obbligate da squalifiche e infortuni. Al Barcellona, che i nerazzurri dovranno affrontare in Champions League mercoledì, l’allenatore piacentino inizierà a pensarci da lunedì. Prima c’è Inter-Roma, per la quale è prevista una probabile formazione ricca di cambi rispetto all’undici sceso in campo pochi giorni fa contro il Milan in Coppa Italia.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Roma

LA DIFESA – In Inter-Roma mister Inzaghi sembra voler confermare solo cinque degli undici interpreti scesi in campo tre giorni fa contro il Milan. La squadra nerazzurra, quindi, cambia volto e lo fa già a partire dai pali. Domani a San Siro, infatti, tornerà titolare Yann Sommer dopo l’opportunità in Coppa Italia per il vice Josep Martinez. Completamente diverso sarà, poi, il pacchetto arretrato: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Carlos Augusto prenderanno il posto occupato mercoledì scorso da Aurel Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni (che domani sconterà un turno di squalifica).

CENTROCAMPO E ATTACCO – La probabile formazione nerazzurra di Inter-Roma prevede cambi anche nel resto dei reparti. Inzaghi conferma Matteo Darmian e Federico Dimarco sulle fasce, ed anche Nicolò Barella a centrocampo. Il calciatore sardo verrà affiancato da Hakan Calhanoglu, che torna titolare in cabina di regia, con Davide Frattesi alla sua sinistra. Non ci sarà, quindi, Henrikh Mkhitaryan, che come Bastoni rimarrà fuori per squalifica. In attacco, invece, torna in panchina Mehdi Taremi e risale in cattedra Marko Arnautovic. Ennesima conferma, ovviamente, per capitan Lautaro Martinez. Di seguito il punto sulla probabile formazione.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.