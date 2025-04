Inter-Roma, la probabile formazione: Inzaghi cambia tre interpreti!

Simone Inzaghi studia la probabile formazione di Inter-Roma. Rispetto alla gara di Coppa Italia col Milan ci saranno dei cambi dal primo minuto nell’undici nerazzurro.

NUOVO SFORZO – Dopo il passo falso in campionato a Bologna e la caduta piuttosto rovinosa in Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi torna in campo domenica a San Siro. Inter-Roma, in programma alle ore 15.00, richiederà uno sforzo non indifferente, anche dal punto di vista mentale. La delusione per gli ultimi risultati, infatti, si aggiunge alle fatiche fisiche del mese di aprile. Per superare questi problemi risulteranno fondamentali il pubblico del Meazza e le scelte dell’allenatore. Proprio per questo, entriamo nel dettaglio e scopriamo di più sulla probabile formazione nerazzurra di Inter-Roma.

Inter-Roma, la probabile formazione di Inzaghi

CAMBI E SCELTE – Mentre Claudio Ranieri studia la soluzione migliore per contrastare i nerazzurri, Simone Inzaghi opta per alcuni cambi rispetto all’ultima gara contro il Milan. Non fa testo il ritorno tra i pali di Yann Sommer, che lascia il suo posto solo in Coppa Italia al suo vice Josep Martinez. Più rumorosa, invece, l’assenza di Alessandro Bastoni, che sconta il turno di squalifica e fa spazio a Carlos Augusto. Per lo stesso motivo in Inter-Roma non ci sarà neanche Henrikh Mkhitaryan, che verrà sostituito da Davide Frattesi. Ovviamente un cambio forzato è previsto anche in attacco, per via dell’infortunio di Marcus Thuram. A fare coppia con Lautaro Martinez domenica sera sarà, molto probabilmente, Joaquin Correa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.