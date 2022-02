Inter-Roma, Handanovic si riprende. Barella e Perisic super: le pagelle – TS

Inter-Roma, i nerazzurri canalizzano bene la rabbia dopo il derby perso e segna il raddoppio nel momento giusto. Handanovic meglio rispetto la sfida con il Milan. Barella e soprattutto Perisic come al solito top: di seguito le pagelle della partita secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – Inter-Roma, tre voti in particolare sopra la media degli altri: il primo è l’autore del gol Edin Dzeko, che contro la sua ex squadra è tornato a segnare. Il gol a inizio partita è praticamente una perla, poi prova a fare il bis di testa: voto 7. Stesso voto anche per Barella e Perisic: il croato, ancora una volta, uno dei migliori in campo. Riassorbe gli acciacchi post-derby e riaccende subito il motore. Barella letteralmente instancabile, prova a spaccare la traversa e tenta il tiro da fuori diverse volta, trovando sempre l’opposizione di Rui Patricio. Prestazione positiva anche per Alexis Sanchez, soprattutto nel secondo tempo quando trova un grandissimo gol dalla distanza: voto 6,5. Nessun voto sotto la sufficienza per i giocatori dell’Inter secondo il quotidiano di Torino.

Fonte: TuttoSport – Masini-Pasquino