Inter-Roma, dietrofront? Si può giocare di sabato: l’ultima ipotesi!

Occhio a Inter-Roma, al centro di varie voci su quanto si dovrebbe giocare. La partita potrebbe restare di sabato, tra le ultime ipotesi.

DUE ORARI – C’è attesa di capire quando si giocherà Inter-Roma, partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Il match, inizialmente calendarizzato per sabato 26 alle 18, è stato spostato per commemorare i funerali di Papa Francesco, il Santo Padre scomparso nella giornata di ieri. Non solo Inter-Roma, ma tutte le partite previste al sabato sono state appunto rinviate, quindi anche: Como-Genoa e Lazio-Parma. Il match, fino a poche ore fa, si sarebbe dovuto disputare domenica 27, a soli tre giorni dalla semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter. Ma spunta una nuova ipotesi, ossia quella di far scendere in campo le due squadre sabato con una deroga.

Inter-Roma di nuovo sabato? Un orario è in pole!

IPOTESI – Se dovesse essere confermato come sabato il giorno della partita, l’orario preferito per fare giocare la partita è alle 20.45. Ovviamente bisogna aspettare il comunicato della Lega Serie A per definire il tutto. La Beneamata, che il 30 sarà ospite a Barcellona contro i catalani in Champions League, domani giocherà contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si attende.