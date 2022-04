Inter-Roma, da domani via alla vendita dei biglietti: dettagli e fasi

Inter-Roma dista poco meno di tre settimane, ma già da domani si aprirà la vendita dei biglietti per il match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Di seguito tutte le informazioni e le fasi di vendita con anche le promozioni dedicate.

BIGLIETTI IN VENDITA! – Di seguito le modalità di vendita dei biglietti per Inter-Roma, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A in programma il 24 aprile a San Siro.

FASE 1 | GIOVEDÌ 7 APRILE VENDITA PER ABBONATI 19/20

Dalle ore 10.30 di giovedì 7 e fino a venerdì 8 aprile, i soli abbonati alla stagione 19-20 potranno acquistare fino a 4 biglietti per Inter-Roma.

FASE 2 | VENERDÌ 8 APRILE VENDITA AI SOCI INTER CLUB 21/22

Dalle ore 10:30 di venerdì 8 aprile fino alla mezzanotte di domenica 10 aprile, la vendita sarà riservata agli abbonati 19-20 e ai Soci Inter Club.

FASE 3 | MARTEDÌ 12 APRILE VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.30 di martedì 12 aprile si apre la vendita libera per tutti. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e presso i punti vendita Vivaticket, gli uffici Inter di San Siro e l’Inter Store di San Babila.

