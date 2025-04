Inter-Roma, biglietti disponibili: tutte le info e le fasi di vendita

Sono già disponibili i biglietti di Inter-Roma, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Ecco le fasi di vendita e tutte le informazioni utili per l’acquisto.

NUOVA SFIDA – Tantissimi gli appuntamenti del mese di aprile per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tra gli impegni in programma c’è anche Inter-Roma, sfida della trentaquattresima giornata di campionato prevista nel weekend del 26/27 aprile. Si attende ancora, da parte della Lega Serie A, di scoprire quali saranno la data e l’orario precisi ma intanto i biglietti di Inter-Roma sono già disponibili. Siro ufficiale nerazzurro lo rende noto, comunicando ai tifosi tutti i dettagli per l’acquisto dei tagliandi e le fase di vendita.

Inter-Roma, al via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni utili per i tifosi

Vendita riservata Abbonati PLUS Serie A 24-25 e soci Inter Club | Solo online su inter.it/tickets

ABBONATI PLUS – Dalle 12 di martedì 1 aprile al via la fase dedicata agli abbonati PLUS Serie a 24-25 e soci Inter Club. Gli abbonati potranno acquistare fino a due biglietti per i propri amici interisti, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita. I soci Inter Club, invece, potranno acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club attivi alla stagione in corso.

Vendita libera | Online su inter.it/tickets

VENDITA LIBERA – La vendita libera si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 12:00 alla mezzanotte di giovedì 3 aprile potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. La vendita libera dei tagliandi residui avrà il via alle ore 12:00 di venerdì 4 aprile, solo online su inter.it/tickets . Dalle ore 16 dello stesso giorno, salvo esaurimento, i biglietti saranno in vendita anche presso il punto vendita Inter Store Castello e i punti vendita Vivaticket.