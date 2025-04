Inter-Roma, anche per l’AIA il rigore su Bisseck era netto! Fermato l’arbitro Fabbri

Continua a far discutere l’episodio accaduto nei minuti finali di Inter-Roma, match terminato 1-0 per i giallorossi. Yann Bisseck, atterrato in area da N’Dicka durante un’azione offensiva dell’Inter. L’episodio è finito sotto la lente d’ingrandimento anche dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), che ha espresso un giudizio chiaro: si trattava di un calcio di rigore a favore dell’Inter.

RIGORE NETTO – La trattenuta del difensore romanista è stata ritenuta “abbastanza evidente” anche in presa diretta, tanto che secondo l’AIA l’arbitro Michael Fabbri avrebbe dovuto intervenire immediatamente, assegnando il penalty senza attendere il supporto del VAR. Invece, il direttore di gara ha lasciato correre, confidando in un eventuale check del VAR Di Bello, che però non ha ravvisato un chiaro ed evidente errore, scegliendo di non richiamare Fabbri alla on field review.

Fallo su Bisseck netto, l’AIA ferma Fabbri!

LA SCELTA DOPO L’ERRORE – Un errore che pesa e che ha portato l’AIA a prendere una decisione forte: l’arbitro Fabbri non sarà designato per la prossima giornata di Serie A. Una scelta che suona come una bocciatura ufficiale per la direzione di gara di San Siro, apparsa in più momenti incerta e oggetto di critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. Per l’Inter si tratta dell’ennesimo episodio sfortunato in un momento difficile della stagione, segnato da tre sconfitte consecutive senza gol segnati e da diverse assenze pesanti. Un rigore assegnato nel finale avrebbe potuto cambiare l’esito della gara contro la Roma, offrendo almeno un punto importante in chiave scudetto.