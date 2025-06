Inter-River Plate, la probabile formazione: Chivu rilancia e cambia!

Manca sempre meno alla terza ed ultima gara nerazzurra del girone del Mondiale per Club. Ecco la probabile formazione di Cristian Chivu per Inter-River Plate.

ASPETTANDO LA NOTTE – Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, il Mondiale per Club offrirà una gara di tutto rispetto. Alle ore 3.00 a.m., infatti, ci sarà il fischio d’inizio di Inter-River Plate, per la terza giornata del girone del Gruppo E. In palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale, per la quale ha ancora una chance – seppur minore – anche il Monterrey, in campo in contemporanea contro l’Urawa Red Diamonds. Cristian Chivu, dopo aver assaporato la sua prima vittoria sulla panchina nerazzurra, non ha alcuna intenzione di sbagliare l’appuntamento. Vediamo nel dettaglio, quindi, la probabile formazione con la quale l’allenatore nerazzurro ha intenzione di approcciare Inter-River Plate.

La probabile formazione di Inter-River Plate: tutte le “novità” di Chivu

LE SCELTE – Si prevedono un po’ di novità in campo dal 1′, rispetto all’ultima gara disputata e vinta al Mondiale per Club. D’altronde, è ormai chiaro che queste prime uscite americane stiano servendo al nuovo tecnico Chivu per sperimentare le risorse a disposizione. Cambia, innanzitutto, il modulo di gioco. Dal 3-4-2-1 visto contro i giapponesi dell’Urawa Red, in Inter-River Plate dovrebbe tornare il “classico inzaghiano” 3-5-2. Nel pacchetto arretrato torna Francesco Acerbi, al posto di Stefan De Vrij. A centrocampo, invece, si rivede Henrik Mkhitaryan e, soprattutto, il tanto atteso Denzel Dumfries. Per l’olandese, rientrato dall’infortunio, dovrebbe esserci il debutto dal 1′ al Mondiale per Club. Modifiche anche nella fase offensiva: resta la colonna Lautaro Martinez, con uno dei fratelli Esposito sempre al suo fianco. Contro gli argentini, però, non sarà Sebastiano il titolare, bensì Francesco Pio. Di seguito il resto della probabile formazione nerazzurra, a poche ore dalla sfida.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito.