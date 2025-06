Inter-River Plate: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà questa notte. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Le ultime sulla probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

River Plate (3-5-2): Armani; Quarta, Pezzella, Diaz; Montiel, Fernandez, Kranevitter, Meza, Acuña; Mastantuono, Colidio. Allenatore: Marcelo Gallardo.

Dove e quando si gioca Inter-River Plate

Stadio Lumen Field di Seattle, giovedì 26 giugno ore 03.00 italiane.

I precedenti

Quella tra River e Inter è una sfida inedita a livello ufficiale, ma i nerazzurri hanno affrontato il club di Buenos Aires in un’amichevole disputata a Milano nel 1961. Nell’estate di quell’anno venne organizzato uno speciale torneo internazionale per celebrare il Centenario dell’Unità d’Italia: il Torneo Italia ebbe come partecipanti Inter, Juventus, Napoli, Roma, Racing Parigi, River Plate, Santos e Sparta Praga. Dopo aver battuto 7-1 lo Sparta, l’Inter affrontò il River Plate a San Siro il 21 giugno 1961, in una partita che il Corriere della Sera dell’epoca definisce “bella ed emozionante”, davanti a circa 75.000 spettatori. Questa la formazione nerazzurra: Da Pozzo, Picchi, Masiero, Zaglio, Guarneri, Balleri, Bicicli, Lindskog, Bettini, Suarez, Corso. L’amichevole terminò con il risultato di 1-1.

Inter-River Plate, dove vederla in diretta TV e streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social! La sfida sarà trasmessa anche da Mediaset in chiaro su Italia 1.

I telecronisti di Inter-River Plate

Su DAZN telecronaca affidata a Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni. Su Mediaset, invece, ci saranno Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Gli indisponibili della partita

Inter: Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Frattesi, Thuram, Pavard

River Plate: Driussi, Ruberto

LA SITUAZIONE DISCIPLINARE

Squalificati

Inter: nessuno

River Plate: Enzo Perez, Castano, Galoppo

Diffidati

Inter: Asllani, Barella, Lautaro Martinez

River Plate: Acuña, Pezzella, Meza

L’arbitro della partita

Il direttore di gara della sfida del Mondiale per Club sarà Ilgiz Tantashev dall’Uzbekistan.

Conferenze stampa della vigilia di Inter-River Plate

Chivu: «Partita difficile come le altre due, non è mai semplice. La condizione fisica poi è migliore rispetto alle squadre europee, servono energie mentali e fisiche per giocare una partita all’altezza. Sul campo non ci possiamo lamentare, anche a LA non erano al massimo, noi ci adattiamo. Le strutture però sono ottimali. Chiaramente non è l’Europa perché sono più adatti al football americano. Questo poi è un campo sintetico con erba sopra. Non cambia niente, dopo la prima partita qualcuno era forse un po’ pessimista». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Gallardo: «Conosciamo bene la qualità di Lautaro Martinez. È uno di quei giocatori che possono cambiare la partita in un attimo, con un dettaglio. Non puoi concedergli nulla, perché ti punisce. Alcuni dei miei difensori lo hanno affrontato in passato, ed è sicuramente un vantaggio che proveremo a sfruttare». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.