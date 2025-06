Inter-River Plate, la probabile formazione: si cambia in attacco – SM

Verso Inter-River Plate, sfida in programma tra mercoledì e giovedì alle 3 italiane. In casa nerazzurra, l’allenamento di oggi darà maggiori indicazioni sulla formazione che Chivu manderà in campo. Ma allo stesso tempo, sembra già esserci una sicurezza in attacco.

ULTIME – Inter-River Plate per chiudere al meglio il girone del Mondiale per Club e proiettarsi agli ottavi di finale. I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Monterrey e la vittoria in rimonta sull’Urawa Red Diamonds, si sono proiettati alla sfida prestigiosa contro i Millonarios allenati da Marcelo Gallardo. All’Inter basta un solo punto per qualificarsi agli ottavi, mentre con una vittoria arriverebbe anche il primo posto del raggruppamento. Dunque, urge portare a casa i tre punti. Si giocherà nuovamente al Lumen Field di Seattle. Da due giorni ormai Denzel Dumfries ha ripreso a spingere con il resto del gruppo, ma contro il River potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio ancora a Luis Henrique. A questo punto diverrebbe scontata la staffetta a partita in corso. Sia Marcus Thuram che Davide Frattesi stanno recuperando, ma non dovrebbero farcela per il River Plate.

La probabile formazione di Inter-River Plate: Lautaro Martinez con Pio Esposito

PROBABILE – In vista di Inter-River Plate, Chivu dovrebbe riproporre il trio composto da Matteo Darmian, uno tra de Vrij o Acerbi, e Bastoni. A centrocampo, Luis Henrique si candida ancora come laterale destro, mentre in mezzo Barella, Asllani e Mkhitaryan nel 3-5-2, con ballottaggio a sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto. In avanti, si va verso la coppia formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito.

(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez.