Inter-River Plate, 5 cambi rispetto all’Urawa Reds: probabile formazione – CdS

Questa notte alle 3 italiane ci sarà Inter-River Plate, ultima partita del girone E del Mondiale per Club. Ai nerazzurri basta un pari per strappare il pass verso gli ottavi di finale. Chivu è pronto a rilanciare il 3-5-2 e rispetto all’ultima sfida contro l’Urawa Reds attesi cinque cambi.

LA SFIDA A SEATTLE – L’Inter ha due risultati su tre contro il River Plate. Vincere o pareggiare. Nel caso arrivasse una vittoria, i nerazzurri passerebbero il turno da primi del girone, altrimenti lo faranno da secondi. Il passaggio del turno, in realtà, arriverebbe anche nel caso di sconfitta, ma allo stesso tempo il Monterrey (2 punti) non dovrà fare risultato contro gli Urawa Reds. Insomma, ci sono diverse possibilità affinché l’Inter possa arrivare agli ottavi del Mondiale per Club. Cristian Chivu non farà calcoli e manderà in campo la formazione migliore. Il tecnico, che nella notte italiana ha parlato in conferenza stampa, si prepara a rilanciare il 3-5-2.

La probabile formazione per Inter-River Plate: si ritorna al 3-5-2

CAMBI – Chivu, scrive il Corriere dello Sport, ripartirà dal 3-5-2 di Inzaghiana memoria. Dovrebbero essere cinque i volti nuovi rispetto all’undici che è sceso in campo dall’inizio contro gli Urawa Reds. In difesa, si rivedono sia Francesco Acerbi che Alessandro Bastoni, i quali prenderanno il posto di Stefan de Vrij e Carlos Augusto. Ma il brasiliano non uscirà dalla formazione iniziale, ma avanzerà il proprio raggio d’azione giocando da laterale tutta fascia al posto di Federico Dimarco. In mezzo al campo, si rivede Henrikh Mkhitaryan, mentre a destra Denzel Dumfries dovrebbe riprendere la sua corsa, a discapito di Luis Henrique. Infine, in avanti, accanto a Lautaro Martinez non ci sarà Sebastiano Esposito, bensì il fratello del 2005 Francesco Pio.

(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez.