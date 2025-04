L’Inter rivela il Betsson Sport Goal of the Month: punizione magica!

L’Inter ha comunicato il Betsson Sport Goal of the Month. Il club nerazzurro ha descritto in maniera ideale la bellezza del gol vincitore di questo speciale premio.

LA VITTORIA – L’Inter ha rivelato il gol vincitore del Betsson Sport Goal of the Month. A vincere il premio relativo alla rete più bella di marzo è stata la spettacolare punizione di Federico Dimarco allo Stadio Diego Armando Maradona nell’1-1 dell’1 marzo contro i partenopei. Oltre che per la sua indubbia bellezza, la rete si caratterizza per essere la prima siglata con il mancino su calcio di punizione da quando lo Stadio è dedicato alla leggenda argentina protagonista dei primi due scudetti del Napoli.

L’Inter esalta la punizione di Dimarco contro il Napoli: il commento

L’ELOGIO – A proposito del gol di Dimarco, l’Inter ha così annunciato sul proprio sito ufficiale la decisione in merito al Betsson Sport Goal of the Month: «Federico Dimarco si aggiudica il Betsson Sport Goal of the Month di marzo grazie allo straordinario gol su punizione segnato nella sfida contro il Napoli. Una traiettoria perfetta all’incrocio dei pali, una perla di rara bellezza che ha incantato il “Maradona”. La prodezza del numero 32 nerazzurro è stata votata e premiata dai tifosi che gli hanno assegnato il terzo premio del 2025».