Inter, riunione e riflessione post-Fluminense! Chivu ha una convinzione – Sky

Cristian Chivu ha riunito la squadra nella mattinata di oggi, 1 luglio, al fine di riflettere e discutere in maniera sincera e trasparente sul momento vissuto dall’Inter. L’obiettivo è quello di superare gli strascichi di Monaco, riemersi in tutta la loro evidenza contro il Fluminense.

LA CONVINZIONE – Cristian Chivu è estremamente consapevole dell’importanza di arginare nel più breve tempo possibile la frattura interna al mondo Inter. Con un ritiro che avrà inizio tra meno di un mese, il tecnico rumeno sa benissimo che portare con sé i dubbi, le negatività, i dolori (sportivi) del finale di Serie A e Champions League – cui si è aggiunto quello dato dalla sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club – significherebbe far partire la nuova stagione con il piede sbagliato. Ecco perché occorre riflettere, discutere insieme – anche accanitamente, qualora necessario – per superare le barriere costruite nei rapporti personali e guardare al futuro con rinnovate speranze.

Chivu suona la carica: la decisione presa per il bene dell’Inter

LA SCELTA – Proprio nell’ottica di contribuire attivamente a mettersi alle spalle le negatività del presente, Chivu ha deciso di ricorrere a un meccanismo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo auspicato. A spiegarlo è stato il giornalista Matteo Barzaghi a Sky Sport: «Chivu questa mattina prima della partenza dagli Usa ha riunito la squadra in riunione. Dopo avere fatto sbollire i giocatori ieri sera, oggi è tornato su quanto accaduto. Un modo per guardarsi negli occhi e chiarirsi prima delle vacanze».