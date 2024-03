L’Inter ritrova il suo oro Thuram: l’arma anti Atletico Madrid − CdS

Thuram è rientrato a pieno regime e freme per affrontare nuovamente l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. L’Inter gli farà il warm-up contro il Bologna sabato.

L’ARMA − Messo in ovatta per due settimane a causa di un’elongazione muscolare, ora Thuram è perfettamente rientrato e freme per giocare il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid al Civitas Metropolitano. E’ lui la vera arma di Simone Inzaghi, che prima però lo testerà contro il Bologna in campionato. Una sorta di warm-up per l’attaccante francese, che dovrebbe peraltro partire da titolare, ma non finire la partita. Mercoledì 13 si volerà a Madrid. L’Atletico, che dovrà recuperare la partita, probabilmente imporrà un canovaccio diverso rispetto a quello di Milano. Quindi, baricentro più alto e maggiori spazi da occupare per l’Inter. Qui Thuram potrà diventare decisivo. Già all’andata, Tikus aveva messo in grande difficoltà per un tempo la retroguardia spagnola, che ora per forza di cose dovrà sbilanciarsi. L’intesa con Lautaro Martinez, che all’occorrenza potrebbe scendere per raccogliere palla a centrocampo e aprire gli spazi a Thuram, risulterà di fondamentale importanza. Appunto, il Toro che sta giovando e non poco nell’avere il francese come suo partner. Anche se il beneficio è reciproco. Non si possono dimenticare, infatti, i 12 stagionali, conditi da 7 assist e 4 rigore procurati, di Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno