Inter, ritorno in campo: uno ancora a parte! Inzaghi aggrega 4 Primavera

L’Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile dove si sono rivisti tutti i giocatori non andati in Nazionale. Chiaramente assente Onana, Lukaku e Correa con quest’ultimo che non andrà a Malta (vedi articolo). A parte un difensore, quattro i Primavera aggregati. Di seguito le ultime di Sky Sport

A PARTE – L’Inter di Simone Inzaghi si ritrova ad Appiano Gentile dopo due settimane di stop. Il tecnico nerazzurro ritrova Matteo Darmian che ha lavorato sia a parte che sul campo. Ancora lavoro personalizzato per D’Ambrosio, infortunato da tempo. Quattro i Primavera aggregati.

IN ATTESA – L’Inter chiaramente non ha ancora ritrovato André Onana, tornato in anticipo dal Qatar dopo una discussione con il Commissario Tecnico del Camerun né tantomeno Romelu Lukaku. A Malta non ci sarà Correa che non è ancora tornato ad Appiano Gentile e ha riscontrato un problema al tendine.