Inter, risultati economici in arrivo: periodo e dati coinvolti

Non solo campo per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti programmato una conferenza per comunicare alcuni dati finanziari relativi al 2019. Ecco la nota pubblicata dal club sul sito ufficiale

INVITO – “Spettabili Investitori, il Gruppo FC Internazionale intende annunciare i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi al semestre 1 Luglio 2019-31 Dicembre 2019 in una conferenza telefonica fissata per il prossimo 27 Febbraio 2020 alle ore 14.00 CET”. Saranno quindi presenti dati relativi a sponsor, diritti TV su Champions League e Serie A.

