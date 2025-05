Inter, risolti tutti i dubbi della vigilia: finalmente al completo! La formazione

Nel giorno della tanto attesa finale di UEFA Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, la squadra nerazzurra ha completato la rifinitura sul campo della Fusball Arena München. Un allenamento importante per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, in particolare quello legato a Benjamin Pavard.

SCIOLTI TUTTI I DUBBI – Benjamin Pavard, reduce da qualche fastidio fisico nelle ultime settimane, ha dato risposte rassicuranti e sarà regolarmente titolare questa sera. Un segnale forte da parte di Simone Inzaghi, che potrà dunque contare sulla sua difesa tipo, con Pavard sul centro-destra accanto ad Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Nessuna sorpresa dunque nel reparto arretrato, con Yann Sommer confermato tra i pali. Il portiere svizzero è uno degli uomini più attesi, dopo le grandi prestazioni fornite nella fase a eliminazione diretta, in particolare in semifinale contro il Barcellona. In mezzo al campo, come previsto, ci sarà il collaudato trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, supportato sugli esterni da Dumfries e Dimarco. Il primo è stato una delle armi più efficaci in fase offensiva durante la stagione, mentre il secondo ha messo insieme una lunga serie di assist pesanti.

Nessuna sorpresa in attacco: i migliori per l’Inter

TUTTO FATTO – In attacco, nessuna sorpresa: Thuram e Lautaro Martinez guideranno il reparto avanzato, con l’obiettivo di far male alla difesa parigina con la loro intesa e versatilità. L’Inter arriva a questa sfida con la formazione tipo, frutto di una gestione attenta nelle ultime settimane da parte dello staff tecnico. Sul fronte PSG, invece, scelta singolare da parte di Luis Enrique, che ha deciso di non far svolgere la rifinitura nella giornata odierna, optando per una preparazione più riservata e gestita a porte chiuse.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; 9 Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Alexiou, Re Cecconi, Darmian, Topalovic, Asllani, Barella, Frattesi, Zalewski, Arnautovic, Taremi.