L’Inter riscopre gli attaccanti e quindi la vittoria! Equazione easy

L’Inter ha raggiunto ieri la terza vittoria di fila, la seconda consecutiva in Serie A. Quattro gol in due partite degli attaccanti: Lukaku e Lautaro Martinez

EQUAZIONE SEMPLICE − L’Inter riscopre gli attaccanti e di conseguenza anche la vittoria. Non è un caso che i nerazzurri abbiano raccolto ieri a San Siro la seconda vittoria di fila in campionato grazie ai gol delle proprie punte. A Empoli doppietta di Romelu Lukaku e tap-in di Lautaro Martinez. Con la Lazio, doppietta del Toro con doppia assistenza di Big Rom. Insomma, se attaccanti segnano squadra vince, se attaccanti non segnano squadra non vince. No, non è una massima del grande maestro Vujadin Boskov. Ma l’equazione più semplice di questo sport. È un’Inter in netta ripresa. Ieri a San Siro, è, appunto, arrivata la seconda vittoria consecutiva in Serie A, la terza complessivamente considerando il successo con annessa qualificazione in Coppa Italia mercoledì sera. Giornata molto redditizia per i nerazzurri, visti anche le frenate contemporanee di Roma, Milan e Juventus. Quarto posto agganciato, Juventus a meno tre e Lazio a meno 4.

Inter, c’è solo una coppia veramente titolare

COPPIA TITOLARE − L’ultima settimana ha inoltre confermato un altro aspetto fondamentale, la coppia titolare dell’Inter è solo una: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La Lu-La è ritornata a splendere. E adesso Inzaghi e l’Inter in toto non possono farne a meno. E soprattutto considerando anche la condizione degli altri due attaccanti della ricca e talentuosa batteria offensiva. Edin Dzeko, ieri in panchina per 90′, continua la sua magra con il gol. È dal 18 gennaio in Supercoppa Italiana, che l’ex Roma non trova il guizzo vincente. Quanto a Joaquin Correa, la sua discontinuità è ormai diventata un disco rotto. Il Tucu alterna prestazioni positive ad altre molto meno. Sia contro la Juventus in Coppa Italia, che ieri con la sua ex Lazio è stato praticamente impalpabile. San Siro è paziente una volta, ma alla seconda ci va giù pesante. Inzaghi adesso sfrutti la verve ritrovata della Lu-La, la cui chimica è incontestabile e inarrivabile.