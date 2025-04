Inter, rischio calcolato! A Monaco sulla stessa linea – CdS

Mentre l’Inter si prepara alla sfida contro il Bayern Monaco, tutti pensano a come ruoterà l’Inter anche nella sfida di Champions League. Questa l’analisi del Corriere dello Sport.

ABITUDINE – L’Inter, giusto otto anni fa, si guadagnava il ritorno in Champions League dopo sei anni d’assenza. Un traguardo festeggiato come uno scudetto. Adesso invece, l’abitudine non è solo lottare per il tricolore, ma portare a casa almeno un titolo a stagione. Nelle ultime sette stagioni, la sala trofei di viale Liberazione ha accolto ben sette nuovi trofei. Adesso – scrive il Corriere dello Sport – c’è un’Inter che a metà aprile lotta su tre fronti: scudetto, Champions League e Coppa Italia.

Inter, tra sogni e incubo. Ad Appiano è stato calcolato

SOGNO E RISCHIO – Non sempre succede. Ad oggi nella stessa condizione dell’Inter si trovano solo Psg, Real Madrid e Barcellona. Da qui si può capire le intenzioni del club, che giocano al massimo senza tralasciare nulla. Solo in questo modo, infatti, si può alimentare il sogno di un nuovo clamoroso Triplete. Quello stesso sogno, però, può anche trasformarsi in incubo, ovvero chiudere l’annata senza portare a casa nulla. E tutti in casa Inter ne sono consapevoli. Ma tutti sono decisi a correre il rischio.

VALUTARE – Occorre valutare e studiare ogni mossa, perché c’è un gruppo di giocatori che ha già giocato 46 partite e che dovrà affrontarne almeno altre 10. Normale che ci sia stanchezza, normale che ci siano acciacchi e ammaccature, come infortuni. Per giocare al meglio, sottolinea CdS, è saper fare le rotazioni ma anche pianificare i cambi in corsa. Lautaro e soci, a Parma, hanno sprecato un jolly, che speravano di potersi giocare più avanti. Ora sperano in un favore del Bologna. Ma restano comunque padroni del proprio destino.

