Inter, ripresa a Charlotte: Chivu ne monitora due con attenzione

L’Inter torna a correre per iniziare a preparare la sfida contro i brasiliani. Nel frattempo Chivu segue con attenzione il recupero di Marcus Thuram e Davide Frattesi.

ALLENAMENTO – Dopo un giorno di riposo, l’Inter torna in campo oggi alle 17 italiane (11 locali) a Charlotte per preparare l’ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense. Una gara secca, senza appello, in cui i nerazzurri dovranno dare il massimo per continuare il percorso nel torneo. Il tecnico Cristian Chivu osserverà da vicino le condizioni di Marcus Thuram e Davide Frattesi. I due, pur approfittando del day off, si sono allenati individualmente e potrebbero rientrare almeno tra i convocati.

Inter, due ritorni fondamentali per gli ottavi

RIENTRO – Frattesi porta dinamismo e capacità di inserimento in mezzo al campo, mentre Thuram rappresenta una risorsa offensiva importante in un reparto che ha bisogno di nuove soluzioni. Il loro recupero sarebbe un segnale positivo per affrontare al meglio una sfida ad alta tensione contro i brasiliani. L’Inter si gioca tutto in 90 minuti: la qualificazione ai quarti passa da Charlotte