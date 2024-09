L’Inter riprende i lavori, rientri scaglionati: uno oggi, 6 domani – TS

L’Inter oggi riprende i lavori ad Appiano Gentile in preparazione della sfida contro il Monza di domenica sera. Un rientro dalle nazionali già nelle prossime ore, mentre da domani tutti gli altri.

RIENTRI – Dopo qualche giorno di riposo, ma non per tutti, l’Inter oggi riprende gli allenamenti ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi riabbraccerà i suoi ragazzi per iniziare a preparare la partita contro il Monza, in programma domenica al Brianteo. Già ieri, Tomas Palacios, Tajon Buchanan e Nicolò Barella si sono visti ieri ad Appiano Gentile. Il primo vuole raggiungere subito la massima condizione atletica per inserirsi nei dettami tattici di Inzaghi, mentre il canadese e l’italiano stanno recuperando rispettivamente dalla frattura alla tibia e dall’operazione al naso. Oggi rientra Piotr Zielinski dalle nazionali, mentre domani ritorneranno in sei.

L’Inter ritorna a lavorare: domani sei nazionali e giovedì gli ultimi 4!

RIENTRI SCAGLIONATI – Oggi toccherà appunto a Zielinski rientrare e riprendere i lavori ad Appiano Gentile. Il polacco scalpita per esordire ufficialmente con l’Inter, viste che le uniche apparizioni sono state solamente in estate durante il precampionato. Da domani, Inzaghi potrà riavere a disposizione i tre italiani Frattesi, Bastoni e Dimarco, nonché Calhanoglu, Thuram e Thuram. Come riferisce Tuttosport, poi il cerchio si chiuderà giovedì con i ritorni a Milano di Lautaro Martinez, Taremi, Asllani e Dumfries.

Fonte: Tuttosport – f.m