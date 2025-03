Inter, riprende la corsa allo scudetto! Ma attenzione ad aprile

L’Inter riprende la corsa allo scudetto e ospita l’Udinese. Intanto pensa a come gestire il minutaggio anche in vista dei tanti impegni di Aprile, spiega Tuttosport.

CALENDARIO – Si torna in campo, con l’Inter che ospiterà questo pomeriggio l’Udinese. Allo stesso tempo però, l’Inter rispetto a Napoli e Atalanta, dovrà gestire le forze perché avrà quattro partite in più. E si tratta delle due semifinali di Coppa Italia col Milan (2 e 23 aprile) e i quarti di Champions col Bayern Monaco (8 e 16). Quasi sicuro che, si legge su Tuttosport, l’Inter possa subire un calo dopo le due sfide di Champions League. I nerazzurri avranno il Bayern che cadrà quattro giorni prima della trasferta in campionato a Bologna, mentre la gara con la Roma a San Siro si giocherà dopo il derby di ritorno.

Inter, tra recuperi e infortuni! Serve un po’ di pazienza

RECUPERO – Intanto la sosta per le Nazionali ha aiutato a metà Simone Inzaghi che ha recuperato qualche infortunato come Dimarco e Zalewski, ma allo stesso tempo ha perso sia Lautaro Martinez che Denzel Dumfries. L’olandese proverà a recuperare per la gara contro il Bayern Monaco per l’8 aprile. L’Inter intanto spera che la corsa a tre obiettivi possa dare ai giocatori quella spinta in più per non mollare, pur sapendo di toccare un numero di partite giocato come mai prima d’oggi, considerando anche gli impegni a giugno del Mondiale per Club.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini