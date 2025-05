Inter, riposo per sbollire poi si punta il PSG: il programma verso la finale

Una settimana separa l’Inter dal momento più importante della stagione: la finale di Champions League contro il PSG. Ecco tutto il programma settimanale stilato dal club nerazzurro.

RESETTARE – La delusione per essersi fatti scappare la chance dello scudetto è tanta, ma davanti c’è un bottino più ingente da poter ancora conquistare. L’Inter deve resettare dal campionato, dopo la vittoria inefficace a Como nell’ultimissima giornata, e ristabilire equilibrio ed energie. Non solo il fisico, in vista della finale di Champions League, vuole la sua parte. Ai nerazzurri di Simone Inzaghi, che il 31 maggio dovranno scendere in campo contro il PSG, servirà ritrovare soprattutto la componente mentale. Per questo il lavoro dei prossimi otto giorni sarà fondamentale: ecco come ha intenzione di organizzarlo l’Inter.

L’Inter prepara il cammino verso Monaco di Baviera: il programma per i giorni che separano dalla finale di Champions League contro il PSG

7 GIORNI – Dopo l’ultima giornata di Serie A, disputata nell’anticipo di venerdì, l’Inter si prende due giorni di riposo. Simone Inzaghi lascia liberi i suoi uomini nel weekend e dà appuntamento ad Appiano Gentile per lunedì. In mattinata è in programma il “Media Open Day”, al quale potranno partecipare i giornalisti con interviste e contenuti esclusivi. Poi, nel pomeriggio, ci sarà il primissimo allenamento verso la finale di Champions League. Martedì, mercoledì e giovedì proseguiranno le sessioni di lavoro per preparare il big match contro il PSG. Venerdì, poi, il volo con destinazione Monaco di Baviera, cornice dell’ultimo atto della competizione. Lì, all’Allianz Arena, l’Inter svolgerà l’ultimo allenamento alla vigilia, prima della grande serata di sabato 31 maggio. Questo il programma stilato, di cui parla anche il giornalista Franco Vanni con un tweet sul proprio profilo X.