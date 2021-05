Inter, riposo dopo le polemiche! Conte prepara la passerella con l’Udinese

ORIZZONTE – Dopo i veleni di Juventus-Inter , Antonio Conte ha concesso un lungo riposo ai suoi. La ripresa degli allenamenti dovrebbe avvenire non prima di mercoledì. Il tecnico nerazzurro dovrà far fronte all’assenza di Brozovic (espulso con la Juventus), ma avrà l’imbarazzo della scelta per sostituirlo ( vedi articolo ). Il prossimo fine settimana sarà anche quello della festa per l’Inter, che dopo la sbornia per il campionato vinto, e la passerella con l’Udinese, potrà proiettarsi verso il futuro ( e oltre ).

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: