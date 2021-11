Inter, rinnovi in vista. Non solo Brozovic sul taccuino di Marotta e Ausilio

L’Inter pensa al capitolo rinnovi per blindare i suoi giocatori più importanti. In primo piano, c’è sicuramente Brozovic ma occhio anche ad altri due nomi

BROZOVIC − Dopo aver chiuso i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, l’Inter è al lavoro per chiudere quello con Marcelo Brozovic. I dirigenti nerazzurri, Beppe Marotta e Piero Ausilio, sono riusciti finalmente ad incontrare il padre e l’avvocatessa del centrocampista croato. Come riporta Sport Mediaset, si è trattato di un incontro conoscitivo ed esplorativo per chiarire la reciproca intenzione di voler blindare in nerazzurro il vice campione del Mondo. Tra due settimane, ci sarà un ulteriore meeting con la presentazione di offerta e richiesta di entrambe le parti. L’Inter è disposta ad offrire a Brozovic un contratto di cinque milioni più bonus anche se la sensazione è che il giocatore possa richiedere di più. Sono sempre aperte, infatti, le piste estere con Bayern Monaco, Liverpool e Tottenham alla finestra.

NON SOLO BROZO − L’Inter sta però guardando al contratto di altri giocatori da blindare. Tra questi, rientra quello di Federico Dimarco. Con il laterale, si lavora per un prolungamento fino al 2026. Inoltre, si punta anche al rinnovo di un altro anno per Samir Handanovic.