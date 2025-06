Inter, rimborso del bond risponde a una logica: vantaggio acquisito! – TS

L’Inter ha annunciato, nella giornata di ieri 13 giugno, di essere pronta a rimborsare il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027. La scelta risponde a logiche e prospettive ben precise.

LA DECISIONE – L’Inter può guardare al futuro con rinnovata speranza dopo l’annuncio del rimborso del bond da 400 milioni in anticipo di 3 anni. La decisione, infatti, pur non sottintendendo la definitiva estinzione del debito da parte della società nerazzurra, rappresenta la logica manifestazione di una situazione economico-finanziaria nella quale l’Inter percepisce di avere gli strumenti per rinegoziare a condizioni favorevoli. Ciò dovrebbe tradursi – nel concreto del rifinanziamento – in tassi di interesse inferiori e valore del prestito più basso. Con evidenti risvolti positivi per il futuro del Club e delle ambizioni di cessione futura da parte del fondo Oaktree.

Nuova emissione di bond: le opzioni disponibili per l’Inter

LO SCENARIO – Per quanto riguarda le forme concrete che potrebbe assumere una nuova operazione di finanziamento del debito, al momento l’Inter non esclude nulla. Oaktree è infatti al lavoro con Bank of America per studiare i modi in cui procedere all’obiettivo auspicato. Nello scenario ora descritto, si prendono in esame le possibilità di un collocamento privato, dell’intervento di fondi di private debt o dell’emissione di una nuova obbligazione. Tutte inserite nel quadro di un’operazione che dovrebbe essere impostata su basi più favorevoli rispetto al passato.

Fonte: Ivan Cardia – TuttoSport