Inter, rientro in Italia a testa bassa: clima glaciale a Malpensa

Il giorno dopo fa ancora più male, se possibile. L’Inter torna a Milano, dopo aver subito una delle peggiori sconfitte in finale di Champions League. A Milano Malpensa il clima è glaciale.

IL RIENTRO – Ci si sarebbe aspettato davvero di tutto, ma mai un finale come quello al quale si è assistito ieri sera a Monaco di Baviera. PSG-Inter ha tagliato le gambe ai calciatori e ai tifosi nerazzurri, che hanno subito una durissima batosta nell’ultimo atto della Champions League. Dopo la notte da incubo, la squadra di Simone Inzaghi è tornata in Italia questa mattina. Partiti dalla città tedesca, i nerazzurri sono atterrati all’aeroporto di Milano Malpensa intorno alle ore 12.00. Dopo quanto accaduto sul campo, il clima non poteva che essere glaciale.

Dopo la cocente delusione in finale di Champions League l’Inter torna a Milano: ecco l’atmosfera a Malpensa

CONSOLAZIONE – Facce lunghe, nascoste dalla testa bassa, per i giocatori dell’Inter che sono arrivati a Milano Malpensa in tarda mattinata. Nonostante la cocente delusione dopo la finale di Champions League, un gruppo di coraggiosi tifosi ha accolto la squadra di Simone Inzaghi. Un timido applauso è partito da alcuni di essi, che hanno provato a consolare i nerazzurri al loro rientro in Italia. Nessun cenno, però, da parte dei calciatori, che hanno preferito non rispondere e rilasciare dichiarazioni. L’Inter si porterà dietro per molto tempo l’incubo PSG, ma come al solito il tempo per riflettere è poco. Adesso ci saranno solo pochi giorni di riposo prima che la maggior parte dei nerazzurri riprendano il lavoro con le Nazionale. Poi nuovamente a disposizione dell’Inter: c’è ancora un Mondiale per Club da giocare.