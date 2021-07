Inter, ridisegnato il CdA: due nuovi ingressi. Socios nuovo sponsor? – TS

Sul “TuttoSport” tengono banco le questioni societarie relative all’Inter. Secondo quanto riferito dal quotidiano, nel consiglio di amministrazione svoltosi ieri è stato approvato l’ingresso di due nuovi membri. Inoltre avanza la candidatura di Socios.com come nuovo main-sponsor

MODIFICHE – Nella giornata di ieri si è svolto un’assemblea dei soci straordinaria in casa Inter. Secondo quanto riferito da “Tuttosport” erano due i punti fondamentali all’ordine del giorno: la modifica dello statuto del club e la formalizzazione dell’ingresso di due nuovi membri. La principale modifica dello statuto, riferisce il quotidiano, riguarda l’innalzamento della soglia della minoranza qualificata dal 10 al 35 %. Questo, di fatto, taglia fuori Lion Rock, fondo di Hong Kong che detiene il 31 % delle quote societarie. Dal CdA, inoltre, è uscito Tom Pitts, rappresentante del fondo. Si registrano, invece, due nuovi ingressi: Carlo Marchetti ed Amedeo Carassai, legati al fondo OakTree che, dimostra, di essere più che semplice finanziatore.

SPONSOR – Continua la caccia al main-sponsor: il candidato più forte, al momento, è Socios.com. I discorsi con la piattaforma sono in stato avanzato, ma non ancora conclusi. Secondo “Tuttosport”, infatti, la società legata al mondo delle criptovalute e non solo, non sarebbe l’unica azienda candidata al ruolo di nuovo main-sponsor dell’Inter.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport