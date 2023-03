L’Inter si ricompone piano piano, Inzaghi ritrova 4 nazionali! − Sky

L’Inter si ritrova ad Appiano Gentile per riprendere i lavori in vista del match contro la Fiorentina. Il gruppo piano piano si ricompatta, rientrati a Milano quattro nazionali

RITORNI − Ancora due giorni e anche la prima sosta per le nazionali del 2023 diventerà un ricordo. L’Inter si è ripresentata ad Appiano Gentile per ritornare al lavoro in vista del match contro la Fiorentina, previsto per sabato alle ore 18. Come riporta Matteo Barzaghi in collegamento da Milano per Sky Sport 24, ritornati quattro nazionali: Acerbi, Darmian, Barella e Dzeko. Ovvero quelli di Italia e Bosnia. Bisogna ancora aspettare invece per i vari Lukaku, Dumfries, Asllani, Brozovic e Calhanoglu. Dal belga, l’Inter si aspetta tante risposte in merito anche alla tripletta confezionata in Svezia-Belgio.