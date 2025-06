L’Inter riceve Raiola in sede, procuratore di Donnarumma e non solo – Sky

È ufficialmente iniziato anche in casa Inter il calciomercato estivo, con una finestra inedita e cruciale in vista del Mondiale per Club che vedrà i nerazzurri protagonisti tra poche settimane. La giornata odierna ha segnato l’alzata del sipario su Viale della Liberazione, con l’arrivo di Enzo Raiola, procuratore – tra gli altri – di Gigio Donnarumma, ma anche di altri giovani di proprietà dell’Inter.

INCONTRO – Prima visita odierna in Viale della Liberazione da segnalare la presenza di Enzo Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma (in scadenza nel 2026 con il club francese) e figura di rilievo nel panorama calcistico internazionale. La sua presenza, però, non è legata soltanto al portiere del PSG, bensì anche a un giovane talento di casa Inter: Matteo Cocchi. L’esterno classe 2006 è stato uno dei grandi protagonisti della Primavera di Andrea Zanchetta nella stagione appena conclusa. Dotato di tecnica, rapidità e personalità, Cocchi ha messo in mostra qualità importanti, tanto da guadagnarsi anche alcune apparizioni con la prima squadra. Un profilo che ha attirato attenzioni anche fuori dai confini italiani, con almeno due club svizzeri pronti a sondare il terreno per assicurarselo in prestito.

Cocchi, futuro da definire all’Inter: prestito o Under-23?

FUTURO DA DEFINIRE – L’Inter, che ha già blindato il giocatore con un contratto fino al 2028, riflette ora sul percorso più adatto per favorirne la crescita. L’opzione di un prestito all’estero, magari in una realtà dove possa trovare spazio e continuità, è sul tavolo. Ma resta anche in piedi l’ipotesi di inserire Cocchi nella rosa dell’Inter U23, la seconda squadra nerazzurra che inizierà ufficialmente il proprio cammino nel prossimo campionato di Serie C. La visita di Enzo Raiola a Milano è quindi da inquadrare in questo contesto: un primo confronto tra le parti per valutare il miglior progetto sportivo per il giovane esterno. L’Inter, da parte sua, non vuole bruciare le tappe ma nemmeno disperdere un talento che ha già dimostrato di poter avere un futuro importante.