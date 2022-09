Inter, ribadita fiducia a Inzaghi dopo il vertice! Via d’uscita? Conte… 2 − Sky

In casa Inter, vertice società-Inzaghi per discutere sul momento della squadra e sulle via d’uscita. C’è un’unità di intenti, bisogna seguire le orme del secondo anno di Conte

SVOLTA − Matteo Barzaghi dà qualche aggiornamento sul summit società-Inzaghi: «Vertice Zhang-Inzaghi? Si procede sulla scelta di non mettere in discussione il tecnico, ci si aspetta una reazione immediata dopo la pausa per le nazionali. Una delle vie per uscire da questa situazione è lo scudetto di Conte. Anche lui ebbe qualche difficoltà difensiva inizialmente per poi riprendere la china verso la corsa Scudetto. L’obiettivo è quello di trovare una svolta tutti insieme: società, squadra e allenatore». Le parole dell’inviato di Sky Sport da Appiano Gentile.