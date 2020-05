UFFICIALE – L’Inter riapre Appiano Gentile: i dettagli sugli allenamenti

L’Inter conferma le notizie circolate durante la giornata e riprende le sue attività. A seguito della circolare del Viminale (vedi articolo) sugli allenamenti i nerazzurri, da domani, riapriranno il Suning Training Centre di Appiano Gentile.

L’INTER RIPARTE – “Alla luce della circolare del Ministero degli Interni di domenica 3 maggio, che prevede la possibilità per gli atleti impegnati negli sport di squadra di allenarsi in forma individuale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale nei propri centri sportivi, FC Internazionale Milano comunica che nei prossimi giorni sarà consentito ai giocatori della Prima Squadra, in modo facoltativo, di utilizzare i campi del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per svolgere attività motoria a carattere individuale.

La ripresa dell’attività agonistica sarà decisa e comunicata non appena sarà definitivo il relativo quadro normativo. Tutte le altre strutture del centro resteranno chiuse e sarà messo a disposizione solo il presidio tecnico-sanitario strettamente necessario a salvaguardare la sicurezza degli ambienti e degli atleti”.

Fonte: Inter.it