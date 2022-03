Inter, rialzarsi step by step: c’è un dato positivo dopo le ultime due uscite

Per ripartire e riprendere la marcia, l’Inter deve intraprendere un percorso graduale. Contro Genoa e Milan, c’è un dato da non sottovalutare

STEP BY STEP − Per rimettere i cocci ad un’Inter appannata e in crisi di risultati, bisogna sicuramente partire dalla difesa. Detto fatto. Nelle ultime due partite, c’è un dato da non sottovalutare: la porta imbattuta. Dopo il pareggio a reti inviolate venerdì scorso a Marassi contro il Genoa, la squadra di Simone Inzaghi ha chiuso senza subire reti anche il Derby con il Milan. Non succedeva da dicembre che l’Inter non centrasse due clean sheet consecutivi. La striscia migliore è quella che va da novembre a fine dicembre con ben sette porte imbattute tra tutte le competizioni. A piccoli passi, nonostante manchi tremendamente la vittoria e il gol, i nerazzurri provano a risollevarsi. Se segnare aiuta ovviamente gli attaccanti, riuscire a tenere la porta imbattuta può aiutare e non poco difensori e portiere. La linea arretrata necessitava di questa breve boccata d’ossigeno dopo le cinque reti in tre partite subite contro Napoli, Liverpool e Sassuolo. Obiettivo: prima ritrovare la solidità difensiva e poi sbloccare la macchina offensiva. I presupposti sembrano soddisfacenti.