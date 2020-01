Inter, report medico dopo la Fiorentina: ben sette giocatori con problemi!

Al termine di Inter-Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia che si è giocato questa sera, la società ha fornito un report medico sui giocatori indisponibili. Sono ben sette, fra chi era in panchina e chi nemmeno. Ecco il bollettino con le condizioni.

REPORT MEDICO – In Inter-Fiorentina vari giocatori non sono stati utilizzati da Antonio Conte per problemi fisici di vario tipo. I più lievi sono Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio: per questi tre semplice sindrome influenzale, gli ultimi due peraltro erano in panchina questa sera al Meazza. Per Stefano Sensi, lui fuori del tutto, lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Quello del centrocampista è un infortunio da valutare in vista dell’Udinese (domenica ore 20.45 alla Dacia Arena). Marcelo Brozovic, uscito allo scadere della partita contro il Lecce, è in fase di recupero dalla distorsione alla caviglia. Stasera non c’era nemmeno Roberto Gagliardini: per lui trauma all’avampiede destro con edema osseo. Infine Borja Valero, in panchina in Inter-Fiorentina di Coppa Italia ma non utilizzato (da ex), leggero risentimento muscolare. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori. Da capire chi potrà recuperare per la prossima partita dell’Inter, fra quattro giorni: per i primi tre è quasi scontato il rientro a disposizione.