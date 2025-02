Inter, un reparto in emergenza: Inzaghi ha tre soluzioni contro la Fiorentina!

Simone Inzaghi rischia di perdere due titolarissimi nello stesso ruolo e settore di campo. Ecco quali potrebbero essere le soluzioni alternative dell’allenatore piacentino in Inter-Fiorentina.

DUE ASSENZE – Si avvicina un’altra sfida di campionato, che l’Inter dovrà disputare nel posticipo di lunedì sera quando tutte le altre avranno ormai già deciso il loro destinato. La gara di San Siro contro la Fiorentina non sarà una passeggiata per gli uomini di Simone Inzaghi, soprattutto dopo l’ultima batosta ricevuta all’Artemio Franchi. A questo, poi, si aggiunge qualche problema di troppo per il mister nerazzurro, che si ritroverà con una sorta di emergenza in un preciso punto del campo. Si tratta delle fasce, destra e sinistra, dove con sicurezza non ci saranno i titolari Denzel Dumfries – che dovrà scontrare un turno di squalifica – e Federico Dimarco, tormentato dall’influenza negli ultimi giorni.

Inter, Inzaghi risolve l’emergenza: ecco le possibilità contro la Fiorentina

LE ALTERNATIVE – Non è ancora detto che Federico Dimarco non possa recuperare la condizioni fisica entro Inter-Fiorentina di domani. L’allenamento odierno sarà certamente utile per capirne di più. Mentre al 100% Dumfries non ci sarà per il bis contro la squadra di Raffaele Palladino. Per questo Inzaghi si guarda intorno e pensa alle alternative migliori da schierare. A destra è molto probabile il ritorno di Matteo Darmian – vice naturale dell’olandese -, che si rivela sempre una valida e preziosa alternativa. Dall’altra parte, a sinistra, Inzaghi potrebbe scegliere di nuovo Carlos Augusto dal primo minuto. Ma la prestazione del brasiliano al Franchi rincuora poco in vista di un nuovo scontro con la Fiorentina. La carta in più che lunedì Inzaghi potrà giocarsi a San Siro porta il nome di Nicola Zalewski. La new entry nerazzurra, che nella gara di giovedì era indisponibile per via delle regole imposte dal recupero, potrebbe addirittura debuttare dal primo minuto dopo il finale con assist nel derby. Queste le alternative che Inzaghi al momento sta vagliando, con ancora un ultimo allenamento a disposizione.