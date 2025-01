L’Inter la regina del gol, effetto Inzaghi! I numeri non mentono – CdS

I numeri non mentono e lo sapeva bene anche il compianto Rino Tommasi. E sull’Inter, infatti, esiste un dato incontrovertibile, dovuto anche alla sua guida in panchina: Simone Inzaghi. Occhio all’analisi del Corriere dello Sport.

NUMERI SIGNIFICATIVI – L’Inter finora, dopo venti giornate di campionato, ha messo a referto la bellezza di cinquantuno gol. Solamente una volta questo dato è stato superato. Ma bisogna ritornare indietro fino alla stagione 1959-1960, quando la Juventus ne segnò cinquantasette. Inoltre, il cinquantuno, in termini di gol segnati, è un dato che si ripete quando una squadra è allenata da Simone Inzaghi. È già infatti successo sia all’Inter nella stagione 2021-22 (la sua prima in assoluto), che alla Lazio (2017-18). Insomma, Inzaghi, per le squadre che allenata, è garanzia di gol.

Inzaghi guida la macchina da gol targata Inter

TUTTI AD INSEGUIRE – Come sottolinea il Corriere dello Sport, in tre anni è mezzo l’Inter è la squadra ad aver segnato di più in Serie A. Dall’insediamo dell’allenatore piacentino, la Beneamata ha segnato 295 gol, cinquanta in più dell’Atalanta seconda (in questa speciale classifica) e addirittura quasi 100 gol avanti alla Juventus. Precisando, l’Inter ha una media di 2,2 gol a partita; l’Atalanta 1.84, mentre il Napoli 1.79. Se i nerazzurri, quest’anno già a 51 dopo venti partite, mantenessero questo trend potrebbero arrivare a fine campionato a quota 97 gol. Con un leggero sforzo in più valicherebbero anche quota 100. Insomma, l’Inter è una macchina da gol. E Inzaghi ne è la guida: il padre di questo impianto di gioco dedito a bucare le reti avversarie.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno