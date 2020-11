Inter-Real Madrid 0-1 al 45′: rigore netto negato e rosso assurdo a Vidal

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Termina il primo tempo di Inter-Real Madrid, sfida valevole per la quarta giornata del Gruppo B della UEFA Champions League. Prestazione ancora una volta deludente per i nerazzurri, che resistono appena sette minuti prima di prendere la rete del momentaneo 0-1. Ingenuità di Vidal dopo un rigore negato ed espulsione per proteste.

PRIMO TEMPO – Si mette subito sui binari sbagliati la partita dei nerazzurri: al 6′ Nacho Fernandes si libera da solo in area e viene messo giù da Barella. Sul dischetto si presenta Eden Hazard che batte con freddezza Samir Handanovic. Inter in totale balia degli ospiti: al 13′ Lucas Vazquez tira di destro, con il pallone che si stampa sul palo per la fortuna della squadra nerazzurra. Al 32′ errore arbitrale incredibile con un rigore – fotocopia di quello concesso ai Blancos – negato per un intervento di Varane su Vidal. Il cileno protesta in modo troppo veemente e viene espulso dal direttore di gara. La squadra di Zinedine Zidane continua a gestire con tranquillità il pallone, dominando nettamente sul piano del gioco e del possesso di palla, con i nerazzurri che non riescono a rendersi pericolosi. Dopo due minuti di recupero termina così il primo tempo del match e nella ripresa servirà un miracolo alla squadra per tenere ancora vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

INTER 0 – 1 REAL MADRID

MARCATORI: Hazard (R) al 7′

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 22 Vidal; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu; 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 12 Sensi, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 44 Nainggolan; 7 Sanchez.

Allenatore: A. Conte

REAL MADRID (4-2-3-1): 1 Courtois; 2 Carvajal, 5 Varane (C), 6 Nacho Fernandez, 23 F. Mendy; 10 Modric, 8 Kroos; 17 Lucas Vazquez, 21 Odegaard, 7 E. Hazard; 24 Mariano Diaz.

A disposizione: 13 Lunin, 26 Altube; 12 Marcelo, 32 Chust; 14 Casemiro, 22 Isco; 11 Asensio, 20 Vinicius Jr, 25 Rodrygo, 34 Hugo Duro.

Allenatore: Z. Zidane

Note: Palo di Vazquez (R) al 13′, Vidal (I) espulso al 32′ per doppio giallo; Ammoniti: Gagliardini (I) al 19′, Vidal (I) 2x al 32′; Sostituzioni: / ; Recupero: 2′