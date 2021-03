Inter, rata Hakimi e stipendi in arrivo: l’obiettivo Suning e l’alternativa

Arriva la conferma: sarebbero in arrivo la prima rata al Real Madrid per Achraf Hakimi e gli stipendi di gennaio per i giocatori dell’Inter

RATA HAKIMI E STIPENDI GENNAIO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, con il pagamento della prima rata di Achraf Hakimi da 10 milioni di euro al Real Madrid entro il 31 gennaio (che eviterebbe problemi con l’Uefa) e gli stipendi di gennaio ai giocatori, Suning confermerebbe il proprio impegno almeno fino a fine stagione. Inoltre a breve potrebbe tornare a Milano anche Steven Zhang.

OBIETTIVO E ALTERNATIVA – L’obiettivo sarebbe quello di centrare un obiettivo importante, utile ad attirare qualche investitore per la minoranza dell’Inter in grado di dare respiro alle casse. In alternativa ci sarebbe sempre la cessione delle quote di maggioranze per almeno un miliardo di euro.

Fonte: SportMediaset.it