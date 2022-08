Inter, quasi pronta la lista per la Champions League a -7 dal sorteggio

L’Inter tra una settimana esatta (giovedì alle 18 il sorteggio a Istanbul) conoscerà le avversarie nel girone di Champions League. Intanto si lavora alle liste da presentare alla UEFA.

ULTIMA SETTIMANA – Ancora sette giorni, e poi l’Inter ed i suoi tifosi conosceranno le tre squadre da affrontare nella Champions League 2022/23. Il sorteggio è fissato per giovedì 25 agosto alle ore 18, a Istanbul. Nell’attesa, in casa nerazzurra è tempo (anche) di ragionare sulle liste di giocatori da consegnare alla UEFA. E ne approfittiamo quindi per ripassare i criteri che regolano la composizione delle liste.

Champions League 2022/23: le regole per le liste dell’Inter

ELENCO SEMPLIFICATO – I club che disputeranno la Champions League possono consegnare due liste, A e B, alla UEFA. E la lista A, la principale, ha regole molto precise. Innanzitutto, potrà essere composta da un massimo di 25 giocatori. La lista B, invece, non ha limiti numerici. All’interno della lista A, 8 giocatori su 25 sono tuttavia vincolati dal loro passato. Quattro di essi devono essere cresciuti nel vivaio del club, ed altri quattro nel vivaio nazionale (ossia in un altro club italiano). Nel caso dell’Inter, tuttavia, la lista A è pressoché già definita.

ROSA EUROPEA – Attualmente, infatti, la rosa ufficiale dell’Inter è composta esattamente da 27 giocatori. E il calcolo tiene conto sia della (ormai definita) cessione di Cesare Casadei, sia di Eddie Salcedo e Lucien Agoumé, al momento ancora agli ordini di Simone Inzaghi. Escludendo questi ultimi due, prossimi a lasciare Milano, il conto si ferma a 25 elementi. Pertanto, non viene difficile visualizzare chi sarà parte della lista A per la Champions League. Resta da capire se vi sono i giocatori che rispettano i criteri legati al vivaio.

I 4(+4) giocatori cresciuti nel vivaio

PRODOTTI ITALIANI – Per “crescita nel vivaio” si intende essere stati tesserati presso il club in questione (l’Inter o un club italiano) per almeno tre stagioni consecutive, nell’età compresa tra i 15 e i 21 anni. Nella rosa nerazzurra è presente un nutrito gruppo di giocatori italiani, per cui almeno quattro cresciuti nel vivaio nazionale vi sono. Da Alessandro Bastoni a Nicolò Barella, passando per Matteo Darmian e il neo-acquisto Kristjan Asllani. I discorsi invece cambiano se cerchiamo almeno quattro giocatori cresciuti nel vivaio dell’Inter.

CARRIERA DAL BASSO – Al momento nelle rotazioni di Inzaghi sono presenti solo due giocatori che, tra i 15 e i 21 anni, siano stati tesserati dell’Inter per almeno tre stagioni consecutive. Si tratta di Alex Cordaz e di Federico Dimarco. Tuttavia, come dicevamo prima, la rosa nerazzurra ha 25 elementi. E tra questi figurano anche Mattia Zanotti, Alessandro Fontanarosa e Valentin Carboni. Pertanto, l’Inter non avrà alcun problema ad iscrivere una lista di 25 giocatori che rispettino i criteri legati alla crescita nel vivaio, del club o di un’altra società italiana.