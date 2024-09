Inter quasi al gran completo per il Milan. Tre emozioni in vista della sfida – Sky

Inter-Milan si giocherà domenica 22 settembre alle ore 20:45. In vista del derby di Milano, la squadra nerazzurra arriva alla sfida con tre fattori emotivi importanti.

LA SITUAZIONE – Inter-Milan, il momento è (quasi) ora. L’attesa per il derby cresce all’avvicinarsi del derby meneghino. La formazione allenata da Simone Inzaghi si presenta alla stracittadina dopo il bel pareggio conseguito contro il Manchester City nella prima sfida di questa Champions League. In quell’occasione, i nerazzurri hanno dimostrato di poter disporre degli strumenti necessari per tenere testa a una delle due squadre più forti al mondo. Ora è il momento di garantire quella continuità, in termini di prestazione, finora assicurata con intermittenza.

Come arriva l’Inter al derby con il Milan: le sensazioni e lo scenario futuro

LO SCENARIO – Matteo Barzaghi è intervenuto a Sky Sport sul tema dello stato con cui l’Inter arriva al derby contro il Milan, il primo di questa stagione. Queste le sue parole: «Serenità, consapevolezza ed entusiasmo per il derby, sono queste le emozioni con cui i nerazzurri giungono alla sfida. Si tratta di una partita a sé stante, per questo non è opportuno fare previsioni o dare per certa la vittoria di una delle sfidanti. Per quanto riguarda la preparazione per la sfida, oggi ci sarà l’ultimo allenamento per la squadra. Domani mattina rifinitura per togliere gli ultimi dubbi».