Inter, quarti di Champions League agevolano mercato? Tesoretto da investire

L’Inter sta vivendo un momento di grande entusiasmo dopo la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Una qualificazione che dovrebbe garantire circa 20 milioni di euro di incassi in più. Una cifra che potrebbe fornire una spinta importante sul mercato

MERCATO – L’Inter tornerà a disputare i quarti di Champions League a distanza di 12 anni dall’ultima volta. In attesa di conoscere l’avversario, i nerazzurri possono già gioire: la sola qualificazione ai quarti di finale della competizione garantirà un introito di circa 20 milioni di euro. Una cifra che, in un momento economicamente difficile per il club, potrebbe aiutare a dirimere diverse situazioni di mercato che, in estate, inevitabilmente dovranno essere risolte.

RISOLVERE – I proventi della campagna europea degli uomini di Inzaghi potrebbero essere investiti per confermare il prestito di Lukaku dal Chelsea. Lo stesso Marotta, nella serata di ieri, ha confermato che il belga a giugno tornerà a Stamford Bridge. Dovrà quindi essere intavolata una nuova trattativa con l’Inter che, a differenza della scorsa estate, potrebbe avere più margine di manovra per intavolare e concludere la trattativa con un’opzione per il riscatto definitivo. Altra questione che andrà certamente risolta è quella relativa ai rinnovi: andranno risolte le questioni impellenti, come i contratti in scadenza di Dzeko, D’Ambrosio e de Vrij, senza dimenticare le le questioni relative a Calhanoglu e Bastoni, in scadenza a giugno 2024.