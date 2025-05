Inter, quanti big di nuovo dentro con la Lazio? Cinque quasi certi

Domenica sera l’Inter sarà impegnata contro la Lazio a San Siro. Dopo il turnover contro Verona e Torino, Simone Inzaghi si prepara a rilanciare almeno cinque big dall’inizio. D’altronde, la lotta scudetto si è riaperta.

CREDERCI – Non è finita finché non è finita. Questo lo slogan che inneggia ad Appiano Gentile, dopo che domenica sera il Napoli non è andato oltre il pareggio con il Genoa, mentre qualche ora prima l’Inter si era aggiudicata per 2-0 lo scontro con il Torino. Il distacco tra Beneamata e azzurri si è assottigliato ad un solo punto e domenica ci saranno in contemporanea Inter-Lazio e Parma-Napoli. Novanta minuti imperdibili, che potrebbero risultare decisivi o quasi per l’assegnazione dello scudetto. Simone Inzaghi, nella giornata di ieri, ha ripreso gli allenamenti ad Appiano e oggi è arrivata una buona notizia, con il rientro parziale in gruppo di tre pezzi da novanta come Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi (clicca qui per gli aggiornamenti). Ma per quanto riguarda la formazione anti Lazio, Inzaghi rilancerà dentro i suoi big? La risposta è sì, ma non tutti. Cinque quasi sicuramente sì.

L’Inter con cinque big contro la Lazio: Inzaghi ci crede!

CINQUE BIG – In vista di Inter-Lazio, Inzaghi dovrebbe rilanciare Yann Sommer, Alessandro Bastoni (già in realtà presente anche a Torino dal 1′), Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Per il resto, da capire se in attacco, Inzaghi rischierà subito Marcus Thuram o se rimetterà dentro la coppia di Torino con Joaquin Correa (grande ex) insieme a Mehdi Taremi o Marko Arnautovic.