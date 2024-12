Inter, il punto sugli infortunati: uno già pronto per l’Atalanta – SM

In casa Inter, giornata di riposo dopo la vittoria contro il Cagliari per 3-0. Domani la ripresa dei lavori, con Inzaghi che recupera un giocatore per l’Atalanta.

UNO RECUPERA – Smaltita la bella vittoria di Cagliari, nell’ultima partita dell’anno in campionato, l’Inter adesso si tuffa sulla semifinale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta. La Beneamata va a caccia del poker di successi in Supercoppa, dopo aver vinto le tre edizioni precedenti contro Juventus, Milan e Lazio. Oggi Simone Inzaghi ha dato un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà i lavori nella giornata di domani, ossia a tre giorni dalla semifinale contro l’Atalanta in programma per giovedì 2 gennaio. Il tecnico nerazzurro, che parlerà alla vigilia della partita insieme ad un compagno direttamente a Riad, dovrà fare il punto su tre giocatori: Acerbi, Pavard e Darmian.

Darmian recupera per Inter-Atalanta, gli altri due in dubbio

PUNTO – Dei tre solamente Darmian è sicuro di potercela fare già contro l’Atalanta, tanto da poter giocare dal primo minuto. Gli altri due, scrive Sport Mediaset, saranno convocati per Riad, ma la loro disponibilità per le partite rimane in dubbio. Gli allenamenti dei prossimi giorni potranno diventare decisivi. Sia Acerbi che Pavard sono fuori da novembre: l’italiano dalla partita contro il Verona, mentre il francese da quella contro il Lipsia in Champions League.